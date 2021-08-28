РИАМО - 28 авг. Утром в субботу в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково и в подмосковном Жуковском задержаны и отменены 53 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове 10 рейсов задержаны, 14 отменены. В Домодедове 16 рейсов задержаны, 4 отменены. В Шереметьеве задержали 5 рейсов, отмен нет.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани задержаны 4 рейса, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.