РИАМО - 28 авг. Почти 700 тыс. страниц исповедных ведомостей православных церквей Москвы и Московской губернии со 2-й четверти XVIII века до 1860-х годов стали доступны в онлайн-сервисе столичного Главархива «Моя семья», по ним можно узнать полный состав семьи, возраст ее членов и их место жительства. Работу по оцифровке и публикации документов будут продолжать, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Также в онлайн-сервисе появились более 125 тыс. страниц метрических книг, содержащих сведения о рождении, браке и смерти родных до 1917 года.

«Одна из самых частых причин, почему горожане приходят в архив, — это желание узнать больше о своих предках. Для того чтобы сделать поиск сведений удобнее, в конце прошлого года мы открыли для жителей онлайн-сервис «Моя семья», который за это время посетили уже почти 1,5 млн человек», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, на сегодняшний день в онлайн-сервисе собрано порядка 4 млн страниц метрических книг и свыше 420 тыс. страниц ревизских сказок.

Она подчеркнула, что раньше доступ к таким документам можно было получить только в читальных залах, а теперь найти данные возможно из любой точки страны и мира.

Исповедные ведомости — это посемейные списки всех прихожан церкви, в которые включали всех членов семьи, кроме детей в возрасте до года. Списки тех, кто был на исповеди, причащался, собирали каждый год. В документе содержались имена, места проживания, родственные отношения внутри каждой семьи и возраст прихожан.

Опубликованные материалы дополняют уже размещенные в онлайн-сервисе метрические книги и ревизские сказки. По метрическим книгам можно узнать о рождении, браке и смерти своих предков с 1772 года до 1917 год. Ревизские сказки — это подобие переписи населения за 1795–1858 годы. Туда заносили сведения только о представителях податных сословий — крестьянах, мещанах, купцах, цеховых. По ним рассчитывали последующее налогообложение. Особые ревизские сказки были для духовенства, дворян в данные документы не включали.

Чтобы найти необходимые сведения в онлайн-сервисе «Моя семья», можно ознакомиться с инструкцией на сайте архива. Также сведения можно получить по электронной почте столичного Главархива Москвы: cgam@archive.mos.ru.