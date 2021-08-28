РИАМО - 28 авг. На Бауманской улице в центре Москвы произошла драка с участием не менее 10 человек, среди которых были выходцы из стран Средней Азии. Об этом сообщает ТАСС.

«Вечером 27 августа на улице Бауманской в районе дома 35/1 не менее 10 человек устроили массовую драку. В ней приняли участие, по предварительным данным, 5 граждан стран Средней Азии», - отметил источник агентства в правоохранительных органах.

Он добавил, что к моменту приезда полицейских участники драки разбежались в разные стороны. Кадры происшествия запечатлели камеры видеонаблюдения.

По данному факту начата проверка, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

В отделение полиции после драки доставили 12 граждан Киргизии, гражданина Узбекистана и гражданина Таджикистана. Данная работа проведена, чтобы найти очевидцев драки.

По данным МВД РФ, на территории страны незаконно находятся свыше 700 тыс. граждан государств СНГ.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил об усилении контроля за мигрантами-правонарушителями. Городская полиция в последние месяцы провела жесткие рейды, так как в городе произошел ряд серьезных правонарушений, массовых драк.