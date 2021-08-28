РИАМО - 28 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона и туристов на фестиваль «Сыр. Пир. Мир», который проходит до конца выходных в городском округе Истра.

«Приезжайте в Истру на фестиваль «Сыр. Пир. Мир» – здесь очень хорошо. Еду вам будут продавать те же, кто ее сделал, все расскажут и дадут попробовать. Мы проводим фестиваль уже несколько лет, и как-то до конца не верилось, что получится объединить столько людей, которые работают на земле. А вот – получилось», – написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также поблагодарил участников мероприятия, которые приехали на фестиваль со всей России, привезли свою продукцию.

«Удачи вам и хорошей работы до конца фестиваля!» – заключил Андрей Воробьев.

Фестиваль «Сыр. Пир. Мир» проходит в деревне Дубровское городского округа Истра в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье». В нем участвуют 400 фермеров из 54 регионов страны.

За 2 дня работы на фестивале продано 45 тонн молочной продукции и 3 тыс. бутылок винной продукции.