РИАМО - 28 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона и туристов на фестиваль «Сыр. Пир. Мир», который проходит до конца выходных в городском округе Истра.
Он также поблагодарил участников мероприятия, которые приехали на фестиваль со всей России, привезли свою продукцию.
«Удачи вам и хорошей работы до конца фестиваля!» – заключил Андрей Воробьев.
Фестиваль «Сыр. Пир. Мир» проходит в деревне Дубровское городского округа Истра в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье». В нем участвуют 400 фермеров из 54 регионов страны.
За 2 дня работы на фестивале продано 45 тонн молочной продукции и 3 тыс. бутылок винной продукции.
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