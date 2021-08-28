РИАМО - 28 авг. Следователи начали доследственную проверку по факту падения девочки в шахту заброшенного пансионата вблизи станции Чапаевка Одинцовского округа, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.
Специалисты СК выезжали выезд на место происшествия.
Пострадавший ребенок госпитализирован. У девочки диагностировали открытый перелом ног и травму головы.
Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить все причины и обстоятельства данного инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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