РИАМО - 28 авг. Следователи начали доследственную проверку по факту падения девочки в шахту заброшенного пансионата вблизи станции Чапаевка Одинцовского округа, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Специалисты СК выезжали выезд на место происшествия.

Пострадавший ребенок госпитализирован. У девочки диагностировали открытый перелом ног и травму головы.

Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить все причины и обстоятельства данного инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.