РИАМО - 28 авг. В последнее время в столице произошло несколько серьезных правонарушений, массовых драк среди мигрантов, полиция провела жесткие рейды, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва – город, в который ежегодно приезжают миллионы людей не только из наших регионов, но и других стран. Традиционно с целью трудоустройства к нам прибывают сотни тысяч мигрантов из стран СНГ. Большинство ведет себя законопослушно. Но, к сожалению, не все», – написал мэр на своем персональном сайте.

Он подчеркнул, что в городе в последнее время случилось несколько серьезных правонарушений, массовых драк.

«Так не пойдет. Таким гостям мы не рады. Поэтому полиция в последние месяцы провела жесткие рейды», – подчеркнул Собянин.

По его словам, столичная полиция возбудила 800 уголовных дел в отношении мигрантов. Также было депортировано порядка 200 человек, а 17,5 тыс. человек запрещен въезд в РФ.

«Кому-то это может показаться чрезмерным. Но так будет и впредь. Москва – город гостеприимный. Но будьте добры в гостях вести себя подобающим образом», – заключил мэр.