РИАМО - 28 авг. В московском парке «Кузьминки-Люблино» специалисты отметили рост популяции прытких ящериц, которые находятся в Красной книге столицы под первой категорией (угроза исчезновения). Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

Специалисты не исключают, что это может быть обычное колебание численности вида.

Кроме того, на рост популяции ящериц еще могли повлиять благоприятные факторы: сухие жаркие месяцы лета, который отмечают в столице в последние 2 года, и снижение числа посетителей в отдаленных частях парка из-за Covid-ограничений, которые действовали в прошлом году.

Прыткие ящерицы небольшого размера, они имеют разную окраску. Самцы чаще всего зеленого цвета, молодые самки – коричневого. Также встречаются особи серого цвета. Длина ящериц вместе с хвостом составляет около 25 см, крупные особи могут вырастать до 35 см. При этом 60% длины приходится на хвост.

У ящериц хорошо развито обоняние и зрение, а для осязания они используют язык. Свое название данные пресмыкающиеся получили за способность быстро двигаться, меняя направление. За добычей они также могут и подпрыгнуть.

На сегодняшний день в мегаполисе живут 569 видов уникальной флоры и фауны, которые бережно охраняются и восстанавливаются.