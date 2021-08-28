РИАМО - 28 авг. Специалисты ВДНХ бережно сохраняют исторический ландшафт выставки, посетители могут полюбоваться редкими видами сирени, плодовыми деревьями, выведенными Иваном Мичуриным, а еще вековыми дубами. Об этом сообщает пресс-служба ВДНХ.

«Многие природные достопримечательности ВДНХ, такие как Мичуринский сад, цветочные партеры Центральной аллеи, дубовая роща, каштановая роща и каскад Каменских прудов, — это объекты культурного наследия федерального значения», — сказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что специалисты приводят в порядок и восстанавливают данные природные объекты выставки наравне с павильонами и скульптурами.

В Мичуринском саду, который появился в 1939 году, гости ВНДХ могут увидеть свыше 2,2 тыс. различных деревьев. В цветочных партерах на Центральной аллее общей площадью порядка 170 тыс. кв. м можно полюбоваться различными цветами, а также туями, кизильником, цинерарией и другими растениями.

На каскаде Каменских прудов, который создали в 1803 году, сделали пляж и площадки для отдыха. Также водоемы были очищены.

В 2018 году на территории выставки появился ландшафтный парк с 5 тематическими зонами. Он символизирует переход от дикой природы к культивируемой человеком.

Кроме того, гости выставки могут прогуляться по зеленому лабиринту и воздушной экотропе.