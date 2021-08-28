РИАМО - 28 авг. В вольере для японских макак в столичном зоопарке в рамках реконструкции обновили все существующие конструкции и добавили новые, сообщается на сайте столичной мэрии.

К работам приступили в мае, а завершили их в августе. Также в вольере были обновлены полки для отдыха и проведены дополнительные источники питьевой воды.

В центре вольера макак располагается деревянная лазательная конструкция, которая состоит из бревен лиственницы, между ними протянуты воздушные дорожки из пожарных рукавов. В дальнем левом углу конструкции можно увидеть широкий гамак, в котором животные могут комфортно лежать, обратившись к солнцу. В нижней части вольера сделаны 3 лавочки из бревен.

В левой части вольера располагается игровая зона для животных — обширная территория с галькой, корой и обрезками дерева. Ее ограждает невысокая стена, чтобы кору не вымывал дождь. А рядом с игровой зоной расположен бассейн.

В Московском зоопарке живет группа из 5 японских макак: самец Апельсин, самки Вишенка и Черешня, а также их дети Мандарин и Грейп. Сразу по возвращении в свой вольер обезьяны были насторожены, но потом начали заново осваивать территорию.