РИАМО - 28 авг. Основная польза от кардиотренировок заключается в поддержании высокого тонуса сердца и сосудов. Кроме того, кардио помогает укрепить дыхательную систему, улучшить сон и повысить настроение. Об этом РИАМО сообщил учитель физкультуры московской школы №305 Сергей Голдин.

Кардио: польза и миф

«Кардиоупражнения помогают тренировать сердце, развить выносливость, улучшить свое самочувствие, нормализовать давление. Еще эти упражнения снижают риск различных сердечных заболеваний», - сказал Голдин.

Кроме того, кардиотренировки помогают при проблемах со сном и рекомендованы при депрессии. Однако чтобы получить пользу от такого вида упражнений, необходимо заниматься 2-2,5 часа в неделю, равномерно распределяя нагрузку по дням.

«Тренировки должны быть дозированными. Не за один день набегать эти 2 часа, а разбивать это время на периоды в неделю», - уточнил тренер.

Он добавил, что кардио позволяет сжигать жир, насыщать ткани тела кислородом, улучшить обмен веществ.

«Существует миф, что чем больше кардио, тем быстрее сгорит жир. На самом деле это неправда. После 60 минут такой нагрузки организм начинает сжигать мышцы. Если не хотите потерять объем мышц, то стоит ограничиться тренировкой в 45 минут», - посоветовал Голдин.

В правильном ритме

Собеседник агентства отметил, что для хорошей кардиотренировки подойдет любое упражнение, при котором пульс будет поддерживаться в определенном диапазоне.

«Идеальный диапазон для аэробной нагрузки – 120-150 ударов в минуту. Эта нагрузка считается комфортной», - сказал Голдин.

При более высоком пульсе занимающийся кардио уже будет не сжигать жир, а повышать свою выносливость.

«Если мы сможем 45 минут непрерывно работать в диапазоне 120-150 ударов в минуту, то с большей частотой биения сердца сделать это будет проблематично. В таком случае в качестве энергии организм будет больше потреблять мышечную ткань. Посмотрите на марафонцев – все они сухие и худые. Ни грамма жира, но и ни грамма мышц», - заключил Голдин.