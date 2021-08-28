РИАМО - 28 авг. Третий ребенок жертвы «подмосковного Отелло» Маргариты Грачевой назван Ярославом, об этом сообщила сама Грачева.

История этой девушки из подмосковного Серпухова прогремела на всю Россию в декабре 2017 г. Тогда ее муж отрубил Маргарите кисти рук. Одну из которых удалось спасти. Вторую врачи заменили на бионический протез. После девушка с двумя сыновьями перебралась в Санкт-Петербург, где повторно вышла замуж. 25 августа она родила третьего сына.

«Знакомьтесь, наш… Ярослав. Когда мы узнали, что у нас будет девочка, я Максу сразу предложила несколько вариантов имен, и на 1 месте было Ярослава. Потом мы больше 4 месяцев общались с моим животиком и звали его Ясей», - написала Грачева в Instagram.

Она призналась, что на 36 неделе беременности с мужем узнали, что ожидают не девочку, а мальчика.

«Хорошо, что у этого имени есть мужской вариант. Да и, мне кажется, справедливо по отношению к малышу, просто убрать букву А. Так ЯрославА стала Ярославом», - написала она.