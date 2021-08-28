РИАМО - 28 авг. Прокуратура начала проверку после падения девочки 13 лет в вентиляционную шахту в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Инцидент произошел вечером 27 августа вблизи станции Чапаевка на территории заброшенного пансионата. С полученными травмами девочка была госпитализирована.
В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних.
Ход проверки поставлен на контроль.
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