РИАМО - 28 авг. Фермеры на Всероссийском фестивале «Сыр. Пир. Мир» в подмосковной Истре реализовали 45 тонн молочной продукции за первые два дня работы. Из них 8 тонн продукции продано из Московской области, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Также в первые 2 дня работы фестиваля было продано 3 тыс. бутылок винной продукции.

В этом году на фестивале «Сыр. Пир. Мир» присутствуют 400 участников, из них порядка 170 представителей молочной продукции, около 18 виноделов, 80 представителей иных видов продукции, таких как соусы, грибы, маринады, соленья, чаи, травы и другое.

В этом году поступило более 800 заявок на участие в фестивале. При отборе участников был сделан акцент на поддержку малого бизнеса и новых фермерских производств, соблюдение контроля качества при производстве их продукции.

Фестиваль проходит при поддержке правительства Московской области. Площадки фестиваля работают с 10 до 20 часов, вход на них бесплатный для всех желающих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с представителями отрасли перспективы развития ярмарок и фермерских хозяйств.

«На этом фестивале за прилавком стоит тот, кто это произвел. Вот в чем уникальность мероприятия. Люди интересуются, как это было приготовлено. Мы каждый год видим увеличение очень инициативных людей, причем с самых разных уголков страны», — отмечал Андрей Воробьев.