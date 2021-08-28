РИАМО - 28 авг. В Подмосковье и Москве в субботу осадков не ожидается, максимальная температура составит плюс 25 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в столице будет плюс 22-24 градуса, в Подмосковье - плюс 20-25 градусов. Скорость восточного ветра составит 5-10 м/с. Атмосферное давление поднимется до 751 мм рт. ст.

Количество кислорода в воздухе прогнозируется в пределах нормы. Такая погода считается комфортной для метеочувствительных людей.

В воскресенье в регионе температура будет плюс 23-25 градусов, в Московской области местами ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.

Погода в Московском регионе в сентябре 2021: стоит ли ждать теплого бабьего лета>>