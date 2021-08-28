РИАМО - 28 авг. Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на ввод в эксплуатацию школы в Химках на 1100 мест, расположенной в ЖК «Солнечная система», сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

В 2018 году строительство социального объекта было приостановлено из-за банкротства ответственной компании «Континент Проект» (Urban Group).

Новыми подрядчиками объекта стали Федеральный фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства и «Крокус Интернэшнл». Компании взяли на себя обязательства достроить социально значимый для города объект. Финансирование проекта проводилось из федерального и регионального бюджетов и контролировалось правительством Подмосковья.

Новая достроенная школа имеет площадь 28,4 тыс. квадратных метров. В ней расположены учебные классы, два спортивных, актовый и хореографический залы, столовая на 570 посадочных мест, мастерские, библиотека с медиатекой. На территории учебного заведения оборудован стадион с футбольным полем, дорожками для бега, площадками для баскетбола, волейбола, бадминтона и гимнастики.