РИАМО - 28 авг. Ремонт столичных дорог в рамках подготовки к зимнему периоду завершен на 70%, все работы будут окончены в октябре, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году запланирован ремонт около 2,8 тыс. объектов общей площадью свыше 23 млн квадратных метров, в настоящее время работы выполнены на 70%», - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что ремонтные работы проводятся в основном в ночное время, когда на дорогах снижен автомобильный трафик. Одна из задач перед дорожниками - убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры. Она может стать причиной ДТП.

На данном этапе завершены работы по ремонту участков Садового кольца, 1-й Тверской-Ямской улицы, Ленинградского проспекта, Ленинградского, Варшавского, Каширского, Щелковского, Осташковского, Киевского и Новорязанского шоссе.

Работы ведутся на более 130 объектах, в том числе участках Боровского шоссе, Волгоградского и Ленинского проспектов, улиц Красная Пресня, Липецкой и Широкой, Братеевском мосту.

После завершения укладки асфальтобетонного покрытия будут нанесены осевые линии дорожной разметки, которые разделяют транспортные потоки противоположных направлений, спустя 10 дней - линии рядности, пешеходные переходы, стоп-линии, стрелы, дублирующие дорожные знаки и разметку остановок общественного транспорта.

Чиновник добавил, что все работы по ремонту дорог в Москве планируется завершить в октябре.