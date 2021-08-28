РИАМО - 28 авг. В лесах Московской области продолжают устанавливать лавочки-навигаторы, которые призваны помочь заблудившимся людям сориентироваться на местности и найти дорогу к выходу, с начала года установили 170 объектов, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Лидерами по количеству установленных объектов стали Егорьевское (54), Шатурское (33) и Орехово-Зуевское (22) лесничества. Всего в лесах Подмосковья размещены 752 лавочки-навигатора.

Лесничие всех 19 филиалов «Мособллес» Комлесхоза сами разрабатывают дизайн устанавливаемых лавочек, но с соблюдением обязательного условия – все объекты должны быть выполнены из валежника, которого много в лесах региона.

По словам председателя Комлесхоза Подмосковья Елены Казимир, все лавочки экологически безопасны, функциональны и просты в использовании.

Также Казимир рассказала, что в прошлом году в лесах Подмосковья заблудились 1200 человек. В этом году 334 человека обратились за помощью в Единую диспетчерскую службу.