РИАМО - 27 авг. Некоторые из участников всероссийского гастрономического фестиваля «Сыр. Пир. Мир» в подмосковной Истре никогда не задумывались о том, чтобы стать фермерами, но в эту сферу их привела любовь к натуральным продуктам, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

У всех участников фестиваля своя уникальная история. К примеру, сыроварня LatteBianco впервые участвует в этом масштабном событии. Еще в 1990-х одна из участников команды Татьяна оказалась в Италии и попробовала местные сыры. Продукт так сильно понравился Татьяне, что она захотела заняться его производством и поступила на курсы сыроваров. Вернувшись в Россию, Татьяна организовала свое предприятие по производству и продаже сыра для московских ресторанов.

История предприятия «Итальянские рецепты» такова. Гастрономический журналист Юлия Цыганкова много путешествовала и общалась с поварами и кондитерами из разных стран. Особенно сильно ей нравилась итальянская кухня, больше всего привлекла выпечка. Когда Юлия переехала в собственный дом в Подмосковье, у нее появилась дровяная помпейская печь и она начала выпекать хлеб. Теперь гриссини и бискотти производства Юлии не в первый раз успешно продаются на фестивале «Сыр. Пир. Мир».

Алена Балуева из «Груня Гурмэ» всегда хотела стать поваром. В погоне за мечтой она постоянно ходила на мастер-классы, читала рецепты в интернете, после чего тренировалась на домашней кухне. На «Сыр. Пир. Мир» Алена привезла собственноручно сделанные паштеты, риеты, террины, рулеты, соусы, конфитюры, равиоли ручной лепки и сладкие пасты без сахара.

Фестиваль «Сыр. Пир. Мир» проходит в деревне Дубровское городского округа Истра в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье». В фестивале принимают участие 400 фермеров из 54 регионов России.

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