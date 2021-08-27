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Пелагия Тихонова
Торжественное открытие XIV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» состоялось в центре Москвы.
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Пелагия Тихонова
Фестиваль будет проходить на Красной площади по 5 сентября.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Выступления участников фестиваля «Спасская башня» можно увидеть не только на Красной площади, но и в парках, садах, на многочисленных концертных площадках в Москве и Подмосковье.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В этом году тема фестиваля звучит так: «Время, музыка и мир».
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Перед зрителями выступят коллективы из России, а также Австрии, Греции, Мексики и других стран.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В число участников этого года также вошли музыканты из Африки – главный оркестр Вооруженных сил Габона.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Фестиваль «Спасская башня» в 2021 году объявлен зоной, свободной от коронавируса.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: открытие фестиваля «Спасская башня» в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: открытие фестиваля «Спасская башня» в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: открытие фестиваля «Спасская башня» в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: открытие фестиваля «Спасская башня» в Москве.
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