РИАМО - 27 авг. Месяц назад в России запустили проект по развитию донорства костного мозга. В нем уже приняли участие 250 человек из Москвы и Подмосковья, которые отправили образцы своего эпителия по почте, сообщает пресс-служба макрорегиона Москва АО «Почта России».

В лабораторию поступили образцы эпителия 168 москвичей и 82 жителей Подмосковья.

Проект реализуется Национальным РДКМ, «Почтой России» и Русфондом. Чтобы войти в число потенциальных доноров, необходимо заполнить заявку на сайте. Далее добровольцу пришлют по почте набор для взятия биоматериала, инструкцию, соглашение о включении в регистр, анкету о состоянии здоровья и согласие на обработку и передачу персональных данных.

Затем нужно взять мазок с внутренней стороны щеки специальной палочкой, после чего отправить образец и документы в Казань. В лаборатории Казанского федерального университета установят генотип участника проекта и включат его в регистр.

Принять участие в проекте может любой гражданин РФ в возрасте от 18 до 45 лет. Процедура проводится бесплатно.