РИАМО - 27 авг. Торжественное открытие природного парка «Липовая роща» пройдет в Одинцове 28 августа, в честь открытия парка пройдет забег, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

После благоустройства в парке «Липовая роща» появились площадки для фенологических наблюдений, прогулочные, беговые и велодорожки, веревочные городки, а также площадки для занятий йогой и игр.

В оформлении парка была затронута тема сохранения экологии. Работы провели с минимальным вмешательством в имеющиеся лесные насаждения.

«На данный момент завершен первый этап благоустройства. На площади 11 га было обустроено более 3 тыс. м прогулочных и беговых дорожек, подсвечены экологические тропы и беседки, оборудованы деревянные настилы, расставлены скамейки, а также установлены спортивная зона и детские экоплощадки», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Липовая роща» - одна из девяти лесопарковых зон, которые благоустроят в Подмосковье в этом году. Всего за пять лет программа «Парки в лесу» охватит 50 лесопарков.