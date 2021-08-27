РИАМО - 27 авг. Сельскохозяйственные предприятия Подмосковья ведут активную заготовку корма для скота на зиму, уже запасено почти 800 тыс. т сенажа, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.
По словам министра, на одну условную голову скота заготовлено 18 ц кормовых единиц, что составляет почти 72% от всей потребности.
Он также добавил, что в ближайшее время сельхозпредприятия приступят к заготовке кукурузного силоса.
В сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах имеется запас кормов с прошлых лет. Предприятия могут реализовать его в другие субъекты России. Объемы, доступные для реализации, составляют: 24 тыс. т сена, 11 тыс. т сенажа и 13,5 тыс. т силоса.
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