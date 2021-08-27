РИАМО - 27 авг. Сельскохозяйственные предприятия Подмосковья ведут активную заготовку корма для скота на зиму, уже запасено почти 800 тыс. т сенажа, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«В хозяйствах всех категорий Московской области продолжается заготовка грубых и сочных кормов для обеспечения крупного рогатого скота и овец в зимне-стойловый период 2021-2022 годов. На текущую дату заготовлено 88,1 тыс. т сена и 798,7 тыс. т сенажа, что на 68,2 тыс. т больше прошлого года. Силоса на сегодня заготовлено 58,8 тыс. т, к прошлогодним показателям на эту дату мы прибавили 11,7 тыс. т», - сказал Воскресенский.

По словам министра, на одну условную голову скота заготовлено 18 ц кормовых единиц, что составляет почти 72% от всей потребности.

Он также добавил, что в ближайшее время сельхозпредприятия приступят к заготовке кукурузного силоса.

В сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах имеется запас кормов с прошлых лет. Предприятия могут реализовать его в другие субъекты России. Объемы, доступные для реализации, составляют: 24 тыс. т сена, 11 тыс. т сенажа и 13,5 тыс. т силоса.