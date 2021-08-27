РИАМО - 27 авг. На главный фасад павильона №5 «Физика» (бывший «Латвийская ССР») на территории ВДНХ вернут полихромные витражи, утраченные в 1960 году, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Павильон «Латвийская ССР» был построен в начале 1954 года по проекту А. Я. Айварса, В. И. Закиса и К. Я. Плуксне. Изначально окна главного фасада были заполнены разноцветными витражами с пейзажами латвийских городов и сюжетами на сельскохозяйственную тематику. 16 тематических витражей и один орнаментальный изготовили по эскизам латвийских художников.

В 1960-е годы павильон перепрофилировали под экспозицию «Физика», именно тогда и пропали витражи. Считалось, что они были утрачены, но в результате изучения архивных документов выяснилось, что девять оригинальных витражей вывезли в Латвийскую ССР. Они находятся в Латвии и по сей день.

Сегодня в павильоне ведутся работы по реставрации и приспособлению здания к современному использованию. Объекту стараются вернуть изначальное архитектурно-художественное оформление.