РИАМО - 27 авг. Врач-диетолог клиники Института питания РАМН Юлия Панова рассказала, что скрывается за термином «гигиена питания». От условий, в которых человек употребляет пищу, может зависеть качество его жизни, сообщает aif.ru.

В научной среде под гигиеной питания понимают науку, изучающую закономерности и принципы организации питания здорового и больного человека. В общепринятом смысле это словосочетание используют для обозначения правил питания, которые способствуют здоровому пищеварению.

«Это те условия, в которых мы употребляем пищу, то есть здесь подразумевается время приема пищи, определенный режим питания, к примеру, что нельзя есть на ночь. Также многие понимают под этим термином эстетику употребления продуктов — речь идет про их свежесть», — объяснила Панова.

Она рассказала, что завтракать, обедать и ужинать лучше всего за столом, отказавшись от гаджетов, телевизора и книг. Максимум во время приема пищи допустима легкая беседа. Важен и настрой.

«Эмоциональный фон принятия пищи крайне важен. Так, например, не нужно подходить к столу в состоянии тревожности, чтобы не заедать эту свою тревожность», — добавила Панова.

Кроме того, эксперт советует выделять для приема пищи достаточно времени, чтобы организовать его в спокойной обстановке, не на ходу.