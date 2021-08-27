РИАМО - 27 авг. Новый онлайн-тест, определяющий вероятность возникновения онкологического заболевания, разработали врачи Подмосковья. В этот раз анкета оценит риск развития рака ротовой полости, сообщается на портале Минздрава области об онкологической помощи.

В случае, если результаты опроса покажут высокий риск, жителям региона советуют обратится к врачу.

ВОЗ информирует, что ежегодно отмечается рост числа заболевших раком ротовой полости. В 75% случаев он начинает развиваться на языке.

Развитию заболевания способствует курение, алкоголь, ослабленный иммунитет, вирус папилломы и длительные воспалительные процессы в полости рта. Этот вид рака очень быстро развивается и образует метостазы.

В случае возникновения трещин и язв во рту и на кубах, воспаления, проблем по стоматологическому профилю и появления боли необходимо срочно обратиться к врачу. Боль также может отдавать в ухо, в висок и в голову.

Своевременная диагностика позволяет вылечить болезнь, после чего пациент сможет вернуться к нормальной жизни.