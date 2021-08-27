РИАМО - 27 авг. На этих выходных 28 и 29 августа в городских округах Мытищи и Щелково состоятся показательные выступления в рамках проекта «Самбо в парках», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В Щелковском парке культуры и отдыха мероприятия начнутся 28 августа с 12:00. Любой желающий сможет обучиться первичной технике безопасного падения, а также поучаствовать в активной игре для детей «пояски». Мастер класс проведут тренеры спортклуба «САМБО 21 ВЕК».

В центральном парке Мытищ 29 августа в 12:00 начнется программа показательных выступлений спортсменов отделения самбо МАУ «СШ «ЦДЮС», их проведут мастер спорта России по самбо Владимир Царев и мастер спорта России международного класса Екатерина Мытарева совместно с другими спортсменами. Тренеры расскажут об истории самбо, в том числе о развитии этого вида спорта в Мытищах и проведут обучение простым приемам.

Проект «Самбо в парках» организован при поддержке министерства благоустройства Московской области и Федерации самбо Московской области.