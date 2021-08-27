РИАМО - 27 авг. Новой общеобразовательной школе на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Рекинцо-2 подмосковного Солнечногорска выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Новый образовательный центр построен с опережением графика. Теперь школа готовится принять своих первых учеников», - отметил глава Минстройкомплекса региона Владимир Локтев.

В здании площадью около 18 тыс. кв. м обустроены актовый и спортивный залы, столовая с пищеблоком, информационно-библиотечный центр с медиатекой.

Помимо просторных классов и мест для отдыха учащихся, предусмотрены специально оборудованные аудитории для проведения занятий по иностранным языкам, естественным наукам, а также лаборатории, мастерские и помещения для групп продленного дня.

На прилегающей территории оборудовано современное спортивное ядро с беговыми дорожками, игровыми комплексами, зонами для отдыха и общешкольных мероприятий.

Открытие нового образовательного центра позволит избавиться от второй смены в микрорайоне Рекинцо-2.