РИАМО - 27 авг. Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев назвал неверным предложение об отмене минимального размера оплаты труда. Принятие такого решения может привести к невыплатам работодателями гарантированной зарплаты своим сотрудникам, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее предложение об отказе от МРОТ озвучил зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев, ссылаясь на то, что оплата труда по умолчанию должна быть на уровне или выше прожиточного минимума. Он считает, что ориентироваться надо именно на данный показатель.

Григорьев подчеркнул, что подобная мера не нужна и МРОТ должен оставаться. Однако не в том размере, в котором он установлен сейчас: эта сумма не может обеспечивать качественный уровень жизни граждан.

«МРОТ нужен выше, чем сейчас, чтобы он соответствовал реальным базовым требованиям человека. Он должен быть законодательно установленным индикатором труда. Эта инициатива, мне кажется, неправильная», — добавил экономист.

Он заявил, что МРОТ нельзя облагать налогами. Напротив, налогообложение должно зависеть от минимального размера оплаты труда, который, в свою очередь, должен быть гарантирован всем работникам.

На данный момент размер МРОТ должен составлять 42% от медианной зарплаты, а прожиточный минимум — 44,2% от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. Минимального размера оплаты труда установлен в размере 12 792 руб. в месяц.