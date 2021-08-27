РИАМО - 27 авг. Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева отметила, что в начале пути отказа от кофе у человека может портиться настроение и болеть голова. Чтобы навсегда оказаться от этого напитка, нужно будет проявить терпение в течение нескольких недель и постепенно снижать количество выпитого кофе, сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт подчеркнула, что кофе — это мочегонный напиток, который может серьезно обезвоживать организм и вызывать сухость кожи. А кофеин препятствует усвоению кальция, негативно влияет на сон и подхлестывает нервную систему.

«Кофейная зависимость — это действительно болезнь. Отказаться от кофеина тяжело, но это всего лишь привычка. Достаточно около 3 недель не употреблять кофе, организм постепенно забывает его вкус, воздействие на организм, и кофе будет хотеться все меньше. Конечно, заядлым кофеманам, которые выпивают больше 4 чашек в день, отказаться сложнее», — добавила врач.

Те, кто пристрастились к этому напитку, в начале отказа от кофе могут отметить ухудшение настроения, общее плохое состояние и даже головные боли. Таким людям надо постепенно сокращать количество выпиваемого кофе в день.

Заметные улучшения в здоровье и внешнем виде можно заметить примерно через 2 недели после отказа от кофе. Так, нормализуется сон, лицо становится натурального розового цвета, лучше работает нервная система.

Писарева уточнила, что цикорий и травяные чаи с лимоном являются хорошей заменой кофе. На растительном молоке можно приготовить и цикорий, и матча-латте. Лучше употреблять напитки без сахара.