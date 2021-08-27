РИАМО - 27 авг. Московская область готова перенимать лучшие наработки российских регионов в сфере образования, чтобы и дальше развивать эту сферу, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По его словам, «нужно быть наивным и слабым, чтобы довольствоваться тем, что есть».
«Привлечь новое всегда риск. Но без перемен не бывает развития. Мы и дальше готовы быть областью, которая готова и внедрять, и самое главное – перенимать все лучшее, что есть в наших дорогих, любимых регионах России», – заключил Воробьев.
Международный форум «Время образования» прошел в доме правительства Московской области в пятницу. В повестку форума вошли вопросы развития образовательной системы в условиях глобальной цифровизации. Кроме того, эксперты рассмотрели кейсы, успешно реализованные в Подмосковье.
В рамках форума министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев отметил, что команда Московской области, которая занимается цифровизацией образования, является одной из сильнейших в стране.
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