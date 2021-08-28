РИАМО - 28 авг. В Москве и Подмосковье в субботу в 6-й раз начнется всероссийская акция «Ночь кино». Горожан ждет обширная и интересная программа. Все мероприятия бесплатные, однако на большинство из них требуется регистрация.

Всероссийская ежегодная акция «Ночь кино» проводится Минкультуры РФ совместно с Фондом кино и порталом «Культура.РФ».

Все желающие смогут посмотреть как новинки кино, так и мировую классику, популярные сериалы и короткометражки, а также мультфильмы. Кинопоказы организуют с соблюдением действующих санитарных мер.

В этом году к традиционной акции присоединились больше 120 столичных площадок. Помимо кинотеатров, показы пройдут в городских культурных центрах, музеях, библиотеках и парках. Москвичи смогут побывать на киносеансах, тематических показах, встретиться с режиссерами.

В Подмосковье акция состоится на 250 площадках. Там будут демонстрировать фильмы для семейного просмотра: сказку-фэнтези «Конек-Горбунок», семейную драму «Пальма» и фильм-катастрофу «Огонь». Начало сеансов в 20:00.

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