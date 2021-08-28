РИАМО - 28 авг. Все московские дороги и тротуары промоют с шампунем в субботу в преддверии осенне-зимнего сезона, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, спецсредством тщательно промоют все покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных местах для техники промывка будет выполняться коммунальщиками вручную.

Спецшампунь применяется для того, чтобы загрязнения, включая мазутные и масляные пятна. После этого будет проведена обычная мойка водой.

Моющее средство совершенно безопасно: оно полностью разлагается в почве, а также не содержит кислот и щелочей. Мойки с шампунем пройдут еще несколько раз осенью до наступления постоянных холодов.