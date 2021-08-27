РИАМО - 27 авг. Всероссийский фестиваль «Сыр. Пир. Мир» проходит в Истре в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье». В этом году свою продукцию представляют 400 фермеров из 54 российских регионов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с представителями отрасли перспективы развития ярмарки и фермерских хозяйств, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«На этом фестивале за прилавком стоит тот, кто это произвел. Вот в чем уникальность мероприятия. Люди интересуются, как это было приготовлено. Мы каждый год видим увеличение очень инициативных людей, причем с самых разных уголков страны. Часто москвичи переезжают даже в наши достаточно отдаленные территории. И люди, которые покупают, остаются довольны ценой, а самое главное — качеством», — сказал Воробьев.

В первом полугодии 2021 года Подмосковье вышло на 1 место в России по производству сыра. Только из Московской области на фестиваль привезли самые разные сорта сыра и другую молочную продукцию в количестве 45 т. Также здесь представлены мясные товары, хлеб и выпечка, мед, вино и изделия народно-художественных промыслов.

Гости могут посмотреть, как устроено современное сырное хранилище, как работают первые в России роботы, заменяющие ручной труд при изготовлении сыра. Около 500 фермерских товаров можно продегустировать прямо возле прилавков.

«Этот фестиваль значительно больше — на 20%, чем прошлый. Виноделы с юга России приехали и здесь торгуют своей продукцией. Много ремесленников, пекарей, медовиков со всех концов нашей родины — 54 региона, 400 участников, 120 т продукции. Праздник удался и надеемся, что рекорд прошлого года мы побьем. Люди приезжают отовсюду», — сказал организатор фестиваля-ярмарки, сыровар Олег Сирота.

За первые два дня ярмарку «Сыр. Пир. Мир» посетили почти 70 тыс. человек.

Хозяйка фермы «Веселая корова» из Раменского Анна Матюшкина рассказала, что для развития ее сыроварни эта ярмарка стала отличной возможностью показать свою продукцию и найти новых покупателей.

«Мы производим все виды молочной продукции. У нас четыре магазина в Раменском округе, свой интернет-магазин, доставка по области и Москве — сами продаем все, что производим. У нас много продаж после ярмарки и постоянных покупателей», — сказала Матюшкина.