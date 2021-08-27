РИАМО - 27 авг. Главный диетолог центра снижения веса BODYCAMP, член Ассоциация диетологов Канады Наталья Нефедова объяснила, почему питание не может решить проблему повышенного давления. В частности, не стоит возлагать надежд на жирную рыбу, сообщает Nation News.

О пользе жирной рыбы при повышенном давлении говорят многие диетологи. Однако Нефедова считает, что серьезная проблема требует серьезных решений.

Чаще всего давление повышается из-за стресса, становится следствие сердечно-сосудистых заболеваний или сопровождает людей с лишним весом.

«Сначала у данной группы людей развивается метаболический синдром, который приводит впоследствии к высокому давлению. Но жирной рыбой здесь не поможешь, потому что нужно менять образ жизни целиком: снижение веса, правильное питание. То есть необходимо вести здоровый образ жизни», — объяснила Нефедова.

Скорректировать давление можно только медикаментозно, считает эксперт. Критического влияния на этот показатель не смогут оказать никакие продукты.

«Если говорить о кофе или о соли, то давление при употреблении данных продуктов незначительно поднимается. То есть, если съесть пару кусочков соленой селедки, то, скорее всего, проблем не будет», — сказала эксперт.