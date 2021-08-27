РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 авг. В новом учебном году на базе двух сельских школ в Домодедове откроются профильные центры «Точка роста», сообщил глава городского округа Александр Двойных.

«В новом учебном году на базе наших сельских школ – Ямской и Повадинской – открываем центры «Точка роста» по естественно-научному и технологическому профилю. Для наших школьников это возможность получить больше знаний по физике, химии, биологии, робототехнике и механике, основам программирования», – написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Центры укомплектованы современным компьютерным оборудованием, их могут посещать ребята любого возраста.

Образовательные центры «Точка роста» открывают в сельских и отдаленных школах во многих регионах России по президентскому проекту «Образование», чтобы у ребят из сел, деревень и небольших поселков были равные условия для получения качественного образования.