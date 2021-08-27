РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 авг. В подмосковных Люберцах празднование Дня города 11 сентября завершится салютом. Он пройдет во многих населенных пунктах округа, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

В пятницу в школе №54 прошла встреча с жителями поселка Октябрьский.

«11 сентября у нас состоится День города, он пройдет в Люберцах, и в поселках. Завершится празднование салютом, в том числе и в Октябрьском», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что салют начнется в 21:00. Ружицкий пригласил всех жителей на праздник.