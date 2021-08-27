РИАМО - 27 авг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал ранее установленную в центре города скульптуру «Большая глина №4» уникальным и востребованным объектом, передает РИА Новости.

Соответствующее заявление градоначальник сделал в рамках форума «Российская креативная неделя». Мэр отметил, что «Большая глина №4» Урса Фишера – арт-объект мирового уровня, «ничего подобного до сих пор не вводилось в Европе».

«Мне сложно провести грань между креативным и не креативным музеем. Третьяковка, вот, например, креативная или нет? Или у нас только «Гараж» креативный? Или, например, Петр I, который стоит с рулем, это креативный памятник или это только глина – креативный памятник? Что из них креативнее? Я думаю, что глина», – сказал Собянин.

Мэр добавил, что скульптура Фишера будет стоять в столице до следующего года.

«Как мне сказали, глина (скульптура Урса Фишера - ред.) через 9 месяцев будет востребована в другом городе мира», — заявил Собянин.

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