РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 авг. Жители Октябрьского Люберец пожаловались главе округа Владимиру Ружицкому на некачественную воду, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу в школе №54 прошла встреча с жителями поселка Октябрьский. Жители отметили, что возле водозаборного узла стоит автомойка и автомастерская. По их словам, они могут быть причиной плохой воды, и попросили проверить все разрешения на строительство объектов и деятельность.

«Скважина введена в 90-е годы. Реконструкции с тех пор не было. Сейчас до конца года разрабатываем проект прокладки нового трубопровода. И поселок Мирный, и Октябрьский обеспечат чистой водой», - сказал замглавы администрации Василий Власов.

Он уточнил, что все вышеперечисленные объекты находятся за территорией ВЗУ.

Также жители пожаловались на плохой запах воды. Власов отметил, что проводится промывка всех внутриквартальных сетей, поэтому с 30 августа неприятный запах от воды должен пропасть.