РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 авг. В поселке Октябрьский подмосковных Люберец парк «Лесная опушка» начнут создавать в 2022 году, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

В пятницу в школе №54 прошла встреча с жителями поселка Октябрьский.

«Парк «Лесная опушка» в поселке Октябрьский начнут благоустраивать в 2022 году. Сейчас разрабатывается концепция. Парк появится в течение двух лет», - сказал Ружицкий.

Жители спросили, будут ли рядом строить многоквартирные дома. Замглавы администрации Эдуард Малышев ответил, что в 2005 году там выделили участки, но экспертизы и разрешений на строительство нет.