РИАМО - 27 авг. В финал европейской премии The Plan Award 2021 в номинации Public Space вышел проект планировки территории участка набережной Москвы-реки между Дорогомиловским и Белорусским мостами, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В финале премии Москву также представят проект кинотеатра «Художественный» (номинация «Культура») и проект школы Wunderpark в Московской области (номинация «Образование»).

«Ежегодно градостроительные институты столичного Стройкомплекса показывают, что способны конкурировать с именитыми архитектурными бюро. Это доказательство международного уровня их проектов», - сказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Княжевская также добавила, что вклад, вносимый Московскими архитекторами в формирование будущего облика столицы и других городов России, повлияет на создание новых трендов градостроительного развития.

Европейская архитектурная премия The Plan Award учреждена одним из авторитетных изданий об архитектуре и дизайне The Plan. Она направлена на повышение качества работы дизайнеров, ученых и студентов в области архитектуры и строительства.

Состав жюри премии представлен ведущими международными архитекторами. В ближайшее время международные судьи The Plan Award выявят 40 проектов-победителей в 20 номинациях категорий «Завершенные проекты» и «Будущие проекты».

Разработка Московского Научно-исследовательского и проектного института градостроительного планирования поборется за победу в номинации Public Space с 22 архитектурными проектами из Италии, Германии, Сингапура, Китая, Тайваня и Мексики.