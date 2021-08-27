РИАМО - 27 авг. Более 15 сельскохозяйственных животноводческих организаций Московской области примут участие в российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2021», запланированной на 6-9 октября, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«На этом главном аграрном форуме страны будет представлено более 15 сельскохозяйственных животноводческих подмосковных предприятий. К примеру: племенной завод «Барыбино» из Домодедова, «Московское по племенной работе» из Ногинска, племенной зверосовхоз «Салтыковский» из Балашихи, «Шепиловская птицефабрика» из Серпухова, «Генофонд» из Сергиево-Посада и другие», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Агропромышленная выставка «Золотая осень» является самой масштабной и популярной в стране. Она собирает экспонаты в области достижений сельского хозяйства со всех регионов России. Ежегодно в мероприятии принимают участие более 2 тыс. человек, половина из них демонстрирует свои экспонаты.

Выставка разделится на следующие тематические секции: регионы России и зарубежные страны, специализированная выставка сельхозтехники и оборудования для АПК, животноводство, скотоводство, оборудование для ветеринарии и медицины, корма для животных, удобрения, энергетика и альтернативная энергетика.

Воскресенский отметил, что подмосковные животноводы в павильоне «Животноводство и племенное дело» продемонстрируют коров молочного направления продуктивности голштинской и черно-пестрой породы, мясной скот абердино-ангусской породы, овец и коз, пушных зверей - соболей, лисиц, норок, песцов, а также кур, перепелов и цесарок редких пород.

В рамках выставки состоится конкурсная программа. Участники смогут получить за свои достижения золотые, серебряные и бронзовые медали.