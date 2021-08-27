РИАМО - 27 авг. У певца и актера Мити Фомина случилось большое горе – умер американский бульдог по кличке Белоснежка, который жил у него около 10 лет. В своем Instagram артист рассказал, что его любимца могли отравить.

Шоумен не раз признавался в СМИ, что собаки являются его огромной слабостью. Когда он решился завести питомца, то породу выбрал самостоятельно. За прошедшие годы бульдог стал его верным компаньоном и настоящим членом семьи.

«Снежи больше нет. Меня лишили части себя и тех почти 10 лет, в которые я был безоглядно счастлив, хотя в последнее время все чаще об этом забывал. Я безутешен», – сообщил певец, добавив, что это была «настоящая любовь».

Фомин подчеркнул, что его собака была полностью здорова и никаких проблем у нее в последнее время не наблюдалось.

«Мне сообщили, что собаке плохо. Приехали в клинику, <…> стало ясно, что собака стала жертвой травли. Не знаю, прямой или косвенной. У нас в поселке много котов бродячих, кто-то может отраву разбрасывать. <…> Собака за 6 часов сгорела от острой почечной недостаточности на фоне полного здоровья», – заявил артист.

Фомин также добавил, что намерен детально разобраться в том, что именно могло привести к такой быстрой смерти животного. «Проверю и клинику, и поселок. И молчать я не буду», – заключил он.

В комментариях звезды российского шоубиза, а также поклонники выразили Фомину соболезнования в связи с гибелью питомца.

«Митя, держись, пожалуйста, очень тебя понимаю», – написал стилист Влад Лисовец.

Актриса и телеведущая Катя Варнава отметила, что Белоснежка была поистине необыкновенной собакой.

«Митя, мой дорогой, какой ужас. Держись, как это ужасно», – написала диджей Катя Гусева.

Пользователи также согласились с тем, что необходимо разобраться в точных причинах скоропостижной смерти собаки.