РИАМО - 27 авг. Фестиваль робототехники и инновационных технологий «РобоАрмия» впервые проходит в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот» в рамках военно-технического форума «Армия-2021», сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

На фестивале для зрителей представлены уникальные экспонаты, а также мастер-классы. С помощью обучающих мероприятий молодые специалисты смогут повысить свою квалификацию, а представители бизнеса – заявить о себе на рынке и найти новых партнеров.

Каждый день на фестивале будут показывать современные робототехнические комплексы, передовые системы информационных технологий и искусственного интеллекта.

Пространство фестиваля объединяет три стихии: земля, вода и воздух.

«Армия-2021» – международный военно-технический форум для демонстрации лучших достижений научно-технической мысли, воплощенных в современных и перспективных образцах интеллектуального оружия, военной техники и технологий. На форуме представлены почти 28 тыс. экспонатов 1,4 тыс. российских и зарубежных предприятий.