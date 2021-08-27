РИАМО - 27 авг. Торжественное открытие XIV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» состоялось в центре Москвы. Фестиваль будет проходить на Красной площади по 5 сентября, передает корреспондент РИАМО.

Первой на фестивале выступает рота специального караула Президентского полка.

В этом году тема фестиваля звучит так: «Время, музыка и мир». Символ фестиваля – голубь мира. Перед зрителями выступят коллективы из России, а также Австрии, Греции, Мексики и других стран.

В число участников этого года также вошли музыканты из Африки – главный оркестр Вооруженных сил Габона. Кроме того, 4 и 5 сентября на Красной площади состоится выступление фронтмена популярных групп Rammstein и Lindemann, поэта Тилля Линдеманна.

Фестиваль «Спасская башня» в 2021 году объявлен зоной, свободной от коронавируса.

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