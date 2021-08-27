РИАМО - 27 авг. Штраф за преднамеренную езду без глушителей или с громкой музыкой по ночам могут ввести по всей России, сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление сделала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. При этом она отметила, что такой штраф могут ввести и в дневные часы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Мосгордуму планируется внести законопроект о преднамеренном нарушении тишины водителями. При этом минимальный штраф вырастет до 5 тыс. рублей с нынешних 500 рублей.

Сенатор подчеркнула, что инициатива столичного градоначальника вполне «понятна и закономерна».

«Планируется, что данный состав войдет в статью «Хулиганство» в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, внесение которого в Государственную Думу ожидается в ближайшее время», — сказала Руковишникова, добавив, что такие нарушения фиксируются не только в Москве, но и в других городах России.

Сенатор отметила, что «любители ездить без глушителя или сотрясать все вокруг себя громкой музыкой» выражают подобным поведением полное пренебрежение к другим людям.