РИАМО - 27 авг. Департамент образования и науки города Москвы составил список из 220 столичных образовательных организаций, получивших гранты мэра за вклад в качественное образование школьников в 2020/2021 учебном году.

В число 20 лучших учебных заведений Москвы вошли школа №1502 «Энергия» из Ивановского, Технологический колледж №21 из района Метрогородок, школа-интернат №1 для обучения и реабилитации слепых из Алексеевского района, Бауманская инженерная школа №1580, расположенная в Нагорном районе.

Кроме того, в топ-20 лучших столичных школ вошли Курчатовская школа из Щукина, Пятьдесят седьмая школа из Хамовников, школа №1568 имени Пабло Неруды из Южного Медведкова, Школа на юго-востоке имени маршала В. И. Чуйкова из Кузьминок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин наградил 20 лучших городских школ грантами за вклад в качественное образование детей. Также градоначальник отметил, что 1 сентября около 5 тыс. школ и колледжей столицы примут почти 1,5 млн учеников.

«Я уверен, что учебный год, который мы начинаем, даст возможность городской системе образования сделать еще один шаг вперед по качеству, по индивидуальному подходу к школьникам, по улучшению образовательного процесса, материальной базы наших школ и детских садов, сделать шаг вперед к тому, чтобы наше образование не только оставалось самым лучшим, но и двигалось дальше», — отмечал Собянин.

Лучшие школы Москвы по итогам 2020–2021 учебного года>>