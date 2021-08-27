РИАМО - 27 авг. Небольшие города должны брать опыт по созданию арт-кластеров у подмосковной Коломны, сообщил руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.
Он отметил, что благодаря Коломне было решено сделать специальную арт-площадку для менеджеров, чтобы они учились созданию проектов, подобных фестивалю «Антоновские яблоки».
Арт-школы также организованы при поддержке министерства культуры Московской области. Образовательные арт-школы ‒ уникальные культурно-просветительские площадки, где эксперты из разных областей творческих индустрий и креативной экономики делятся своими знаниями и опытом в режиме нон-стоп.
Арт-кластер «Таврида» — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства.
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