В число 20 лучших учебных заведений Москвы вошли школа №1502 «Энергия» из Ивановского, Технологический колледж №21 из района Метрогородок, школа-интернат №1 для обучения и реабилитации слепых из Алексеевского района, Бауманская инженерная школа №1580, расположенная в Нагорном районе.
Рейтинг формируется ежегодно. Образовательные учреждения оценивают по качеству преподавания, использованию современных технологий, результатам сдачи ЕГЭ их выпускниками и участию школьников во всероссийских и международных олимпиадах.
|Топ-20 образовательных организаций Москвы (не менее 1589,252 баллов)
|Округ
|Район
|Образовательная организация
|
Восточный
|Ивановское
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1502 "Энергия"
|Косино-Ухтомский
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2036"
|Метрогородок
|Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Технологический колледж № 21"
|Западный
|Тропарѐво-Никулино
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1329"
|
Северо
Восточный
|Алексеевский
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых" Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
|Северное
Медведково
|Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Первый Московский Образовательный Комплекс"
|Южное
Медведково
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1568 имени Пабло Неруды"
|
Северо
Западный
|Хорошево-Мневники
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1517"
|Щукино
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Курчатовская школа"
|
Центральный
|Басманный
|Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Лицей
|Тверской
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1501"
|Хамовники
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Пятьдесят седьмая школа"
|
Юго
Восточный
|Выхино-Жулебино
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1363"
|Кузьминки
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа на Юго Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова"
|Марьино
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1547"
|
Юго-Западный
|Гагаринский
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей "Вторая школа"
|Ломоносовский
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1514"
|Южное Бутово
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1980"
|
Южный
|Нагорный
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Бауманская инженерная школа № 1580"
|Орехово-Борисово Южное
|Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 548 "Царицыно"
|21-70 образовательных организаций Москвы (не менее 1081,696 баллов)
|Округ
|Район
|Образовательная организация
|
Восточный
|Измайлово
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 444"
|Косино-Ухтомский
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2026"
|Новокосино
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа Новокосино" имени Героя Советского Союза, адмирала А.П.Михайловского
|
Северное Измайлово
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1748 "Вертикаль"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2033"
|
Западный
|Солнцево
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1542"
|Тропарѐво-Никулино
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Московская школа на Юго-Западе № 1543"
|
Зеленоградский
|Крюково
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1194"
|Савелки
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1557 имени Петра Леонидовича Капицы"
|Старое Крюково
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 853"
|
Новомосковский
|город Московский
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2120"
|поселение
Внуковское
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1788"
|поселение
Десеновское
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1392 имени Д.В. Рябинкина"
|поселение
Рязановское
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2083"
|поселение Сосенское
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2070 имени Героя Советского Союза Г.А. Вартаняна"
|
Северный
|Аэропорт
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1575"
|Западное Дегунино
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2098 "Многопрофильный образовательный центр" имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора"
|Коптево
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1576"
|Сокол
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1252 имени Сервантеса"
|Ховрино
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1474"
|
Северо
Восточный
|Бабушкинский
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1558 имени Росалии де Кастро"
|Бибирево
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа Глория"
|Лосиноостровский
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1955"
|
Отрадное
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1554"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 962"
|Свиблово
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа "Свиблово"
|
Северо
Западный
|Митино
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1538"
|Покровское-Стрешнево
|Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Московский государственный образовательный комплекс"
|Северное Тушино
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1571"
|Южное Тушино
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2097"
|
Центральный
|Басманный
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа "Покровский квартал"
|Мещанский
|Автономная некоммерческая организация "Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства"
|Таганский
|Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Колледж связи № 54" имени П.М. Вострухина
|Тверской
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 179"
|
Хамовники
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1535"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 171"
|
Юго-Восточный
|Выхино-Жулебино
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1359 имени авиаконструктора М.Л. Миля"
|Люблино
|Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26"
|Марьино
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1357 "На Братиславской"
|Некрасовка
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2089"
|
Юго-Западный
|Академический
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Академическая школа № 1534"
|
Гагаринский
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2086"
|Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Воробьевы горы"
|Ломоносовский
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 117"
|Теплый Стан
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 109"
|
Южное Бутово
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2007 ФМШ"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2109"
|
Южный
|Зябликово
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1569 "Созвездие"
|Чертаново Северное
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1158"
|71-170 образовательных организаций Москвы (не менее 728,317 баллов)
|Округ
|Район
|Образовательная организация
|
Восточный
|Богородское
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1360"
|
Вешняки
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Вешняковская школа"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1512"
|Восточное
Измайлово
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1811 "Восточное Измайлово"
|Гольяново
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1598"
|
Измайлово
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Измайловская школа № 1508"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1290"
|
Новокосино
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1591"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2127"
|Перово
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Московская международная школа"
|Преображенское
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1505 "Преображенская"
|Соколиная Гора
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 429 "Соколиная гора"
|
Западный
|Дорогомилово
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 67"
|Кунцево
|Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Московский индустриальный колледж"
|Можайский
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1400"
|
Ново-Переделкино
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1238"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1467"
|
Очаково-Матвеевское
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2025"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 814"
|
Раменки
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Шуваловская школа № 1448"
|Государственное образовательное учреждение специализированный учебно-научный центр - факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Школа имени А.Н. Колмогорова
|Тропарѐво-Никулино
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа на проспекте Вернадского"
|
Филевский парк
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Образовательный центр "Протон"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа "Интеграл"
|
Зеленоградский
|Крюково
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2045"
|Матушкино
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1353 имени генерала Д.Ф. Алексеева"
|Старое Крюково
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1528" имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова
|Новомосковский
|поселение
Московский
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2065"
|
Северный
|
Аэропорт
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Инженерно техническая школа имени дважды Героя Советского Союза П.Р. Поповича"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 152"
|Головинский
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Колледж предпринимательства № 11"
|Молжаниновский
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа Перспектива"
|
Тимирязевский
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1454 "Тимирязевская"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 218"
|Ховрино
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 648 имени Героя Российской Федерации А.Г. Карлова"
|
Хорошевский
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1288 имени Героя Советского Союза Н.В. Троян"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1409"
|
Северо
Восточный
|Бутырский
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1236 имени С.В. Милашенкова"
|
Лианозово
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1449 имени Героя Советского Союза М.В. Водопьянова"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1573"
|Лосиноостровский
|Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Московский колледж архитектуры и градостроительства"
|Марьина роща
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа Марьина Роща имени В.Ф. Орлова"
|Останкинский
|Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1518"
|Отрадное
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1411"
|Ростокино
|Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы "Московский городской педагогический университет"
|Северное
Медведково
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1506"
|Северный
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 709"
|Ярославский
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1537 "Информационные технологии"
|
Северо
Западный
|
Куркино
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1298 "Профиль Куркино"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1387"
|
Митино
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1358"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1564 имени Героя Советского Союза А.П. Белобородова"
|Северное Тушино
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1286"
|Строгино
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1519"
|Хорошево-Мневники
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1560 "Лидер"
|Щукино
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1210"
|Троицкий
|поселение
Киевский
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1391"
|
Центральный
|Арбат
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1231 имени В.Д. Поленова"
|
Замоскворечье
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 627 имени генерала Д.Д. Лелюшенко"
|Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Колледж малого бизнеса № 4"
|Мещанский
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2107"
|Пресненский
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2123 имени Мигеля Эрнандеса"
|Тверской
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1574"
|Хамовники
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1253"
|Якиманка
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1799"
|
Юго-Восточный
|
Выхино-Жулебино
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1420"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1793 имени Героя Советского Союза А.К. Новикова"
|Капотня
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа в Капотне"
|
Кузьминки
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1208 имени Героя Советского Союза М.С. Шумилова"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 641 имени Сергея Есенина"
|Люблино
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2010 имени Героя Советского Союза М.П. Судакова"
|
Марьино
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Марьинская школа №1566 памяти Героев Сталинградской битвы"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа имени Артема Боровика"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2087 "Открытие"
|
Некрасовка
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа в Некрасовке"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2048"
|Печатники
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Московский образовательный комплекс имени Виктора Талалихина"
|Рязанский
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1367"
|Текстильщики
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 654 имени А.Д. Фридмана"
|
Юго-Западный
|
Академический
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 45 имени Л.И. Мильграма"
|Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Образовательный комплекс "Юго-Запад"
|
Гагаринский
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1533
|"ЛИТ"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 192"
|Зюзино
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1279 "Эврика"
|
Северное Бутово
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2006"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2114"
|
Теплый Стан
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1507"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1532"
|
Южное Бутово
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1354 "Вектор"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2009"
|Ясенево
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1561"
|
Южный
|Бирюлево
Восточное
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 947"
|Зябликово
|Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Образовательный комплекс градостроительства "Столица"
|
Москворечье
Сабурово
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1579"
|Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". Предуниверситарий
|Нагатино
Садовники
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1375"
|Орехово-Борисово Южное
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1636 "НИКА"
|Царицыно
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1466 имени Надежды Рушевой"
|Чертаново
Центральное
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1173"
|Чертаново Южное
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 924"
|171-220 образовательных организаций Москвы (не менее 622,519 баллов)
|Округ
|Район
|Образовательная организация
|
Восточный
|
Богородское
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1797 "Богородская"
|Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23"
|Ивановское
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1504"
|Косино-Ухтомский
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2031"
|
Новогиреево
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1324"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2072"
|Сокольники
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1530 "Школа Ломоносова"
|
Западный
|Внуково
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 41 имени Григория Алексеевича Тарана"
|
Кунцево
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1293"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 887"
|Проспект
Вернадского
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1541"
|
Солнцево
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1002"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1347"
|Зеленоградский
|Крюково
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1150 имени дважды Героя Советского Союза К.К. Рокоссовского"
|Новомосковский
|поселение
Воскресенское
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева"
|
Северный
|Дмитровский
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина"
|
Сокол
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1251
|имени генерала Шарля де Голля"
|
Северо-Восточный
|Алтуфьевский
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1370"
|
Бибирево
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1413"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 953"
|Марфино
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1494"
|Южное
Медведково
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 285 имени В.А. Молодцова"
|
Северо-Западный
|Куркино
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2005"
|
Митино
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1191"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1747"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1944"
|Северное Тушино
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 827"
|Хорошево-Мневники
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 138"
|
Центральный
|Красносельский
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Пушкинская школа № 1500"
|Мещанский
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2054"
|
Пресненский
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Романовская школа"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1520 имени Капцовых"
|
Юго-Восточный
|Рязанский
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 777 имени Героя Советского Союза Е.В. Михайлова"
|Южнопортовый
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа имени В.В. Маяковского"
|
Юго-Западный
|Коньково
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 17"
|Котловка
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 626 имени Н.И. Сац"
|
Южное Бутово
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1355"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1492"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1883 "Бутово"
|
Южный
|
Бирюлево Западное
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2001"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 667
|имени Героя Советского Союза К.Я. Самсонова"
|Братеево
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1034 имени Героя Советского Союза В.В. Маркина"
|Донской
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 630 имени дважды Героя Советского Союза Г.П.Кравченко"
|Москворечье-Сабурово
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2000"
|Нагатинский затон
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 463 имени Героя Советского Союза Д.Н. Медведева"
|
Нагорный
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1450 "Олимп"
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1862"
|Орехово-Борисово Северное
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 878"
|Царицыно
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 904"
|Чертаново
Центральное
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1582"
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