В число 20 лучших учебных заведений Москвы вошли школа №1502 «Энергия» из Ивановского, Технологический колледж №21 из района Метрогородок, школа-интернат №1 для обучения и реабилитации слепых из Алексеевского района, Бауманская инженерная школа №1580, расположенная в Нагорном районе.

Рейтинг формируется ежегодно. Образовательные учреждения оценивают по качеству преподавания, использованию современных технологий, результатам сдачи ЕГЭ их выпускниками и участию школьников во всероссийских и международных олимпиадах.