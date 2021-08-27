РИАМО - 27 авг. В фестивале «Антоновские яблоки» в Коломне примут участие порядка 100 делегатов, сообщила директор и куратор фестиваля, директор музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и другие» Екатерина Ойнас.

«Ждем всех гостей в Коломне и в деревне Даровое, поскольку главными темами фестиваля этого года являются два события. Это десятилетие арт-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и другие» и 200-летие Федора Достоевского, нашего соседа, поскольку буквально в 50 километрах от Коломны находится родовая усадьба Достоевских. Ей в этом году тоже исполняется 190 лет. На фестивале ожидается порядка 100 участников – писателей, издателей, художников», – сказала Ойнас.

Министр культуры Подмосковья Екатерина Харламова отметила, что фестиваль поможет показать новые туристические места в Коломне, в том числе благодаря привлечению трэвел-блогеров.

«Турист, который приезжает в города, уже не хочет выглядеть туристом. Появляется тренд, что, когда я приезжаю в город, то хочу быть местным. <...> Ребята (блогеры-участники фестиваля «Антоновские яблоки» - ред.) наверняка покажут места, которые не найти в каталогах. <...> Поэтому мы надеемся, что этот слет покажет Коломну, которую не видно в каталогах туристических компаний», – сказала Харламова.

В Коломне 4-5 сентября состоится яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки». На фестивале выступят топовые спикеры, артисты, будут представлены ведущие издательства страны. Фестиваль проходит в Коломне с 2011 года.