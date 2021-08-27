РИАМО - 27 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в мероприятиях Российской креативной недели, которая проходит в Парке Горького. Столичный градоначальник отметил, что город продолжит поддерживать этот важный сектор экономики, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«Сегодня во всем мире набирают обороты креативные индустрии, и Москва один из их центров. Творческая работа более миллиона москвичей связана с созданием нечто оригинального, яркого и выдающегося в искусстве, моде, дизайне, программировании, издательстве и других сферах», – сказал Собянин.

Он подчеркнул, что сейчас креативные индустрии создают более 6% ВРП Москвы и городские власти поддерживают их.

К креативным индустриям относят кино, теле- и радиовещание, рекламу, фото- и ювелирное дело, исполнительское искусство, полиграфию, ИТ, разработку ПО, архитектуру, музейное, библиотечное и архивное дело, дизайн и другое.

В Москве насчитывается 113 тыс. субъектов креативной индустрии, на которых приходится 54% от общего объема этой сферы в России. В организациях креативного сектора экономики занято 463 тыс. человек, а с учетом людей творческих профессий, работающих в других отраслях, – 1,1 млн человек. Поддержку сферы в столице осуществляет Агентство креативных индустрий.

Российская креативная неделя (Russian Creative Week) – главное федеральное событие в сфере креативных индустрий, витрина достижений российских организаций в области креативной экономики.

В этом году форум проводится с 26 по 29 августа для представителей 14 креативных индустрий, среди которых дизайн, искусство, IT, урбанистика и другие. На стенде Created in Moscow свою продукцию демонстрируют 7 представителей креативной индустрии столицы.